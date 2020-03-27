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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 11:17
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«В Череповце закрыли все». Первых двух больных коронавирусом обнаружили на Вологодчине

Власти Вологодской области констатировали, что пандемия COVID-2019 добралась и до их региона.

«У двух череповчан выявлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Сейчас они находятся под наблюдением во второй областной больнице», — рассказал 27 марта в ходе трансляции губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, уже были приняты меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В Череповце закрываются все ТРЦ, кафе, рестораны, а также отменяются массовые мероприятия. Открытыми остаются аптеки и продуктовые магазины. «На период длительных выходных — убедительная просьба оставаться дома и исключить все возможные личные контакты», — отметил Кувшинников.

Читатель «Фонтанки» из Череповца отмечает, что введенный карантин в городе был заметен с самого утра. В частности, сотрудников одного крупнейших предприятий региона «Северстали» распустили по домам. «В Череповце закрыли все», — сетует читатель.

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Комментарии (1)

Simao Gato
Череповец, Череповец
ничего личного
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