«В Череповце закрыли все». Первых двух больных коронавирусом обнаружили на Вологодчине

Власти Вологодской области констатировали, что пандемия COVID-2019 добралась и до их региона.

«У двух череповчан выявлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Сейчас они находятся под наблюдением во второй областной больнице», — рассказал 27 марта в ходе трансляции губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, уже были приняты меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В Череповце закрываются все ТРЦ, кафе, рестораны, а также отменяются массовые мероприятия. Открытыми остаются аптеки и продуктовые магазины. «На период длительных выходных — убедительная просьба оставаться дома и исключить все возможные личные контакты», — отметил Кувшинников.