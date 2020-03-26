ДТП с участием нескольких машин привело к транспортному коллапсу в Красносельском районе Петербурга вечером 26 марта. В собравшейся пробке можно проторчать больше часа, отмечают аналитики.



О массовой аварии на Красносельском шоссе перед развязкой с КАД в направлении Петербурга сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, столкнулись шесть машин, в том числе маршрутка. В «Яндекс.Разговорчиках» автомобилисты сообщают о семи участниках и о выезде на встречную полосу.