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26.03.2020 19:26
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Массовая авария перед развязкой с КАД собрала 6-километровую пробку на Красносельском шоссе

ДТП с участием нескольких машин привело к транспортному коллапсу в Красносельском районе Петербурга вечером 26 марта. В собравшейся пробке можно проторчать больше часа, отмечают аналитики.

О массовой аварии на Красносельском шоссе перед развязкой с КАД в направлении Петербурга сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, столкнулись шесть машин, в том числе маршрутка. В «Яндекс.Разговорчиках» автомобилисты сообщают о семи участниках и о выезде на встречную полосу.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Участники ДТП заняли все три полосы, пишут в группе. В результате движение в сторону Петербурга фактически встало. По данным «Яндекс.Пробок», уже в 18:48 затор на Красносельском и Таллинском шоссе составлял 6 километров и тянулся от Авиационной улицы до виадука в Лигово. В пробке можно потерять 1 час 16 минут — на 48 минут больше обычного.

О пострадавших не сообщается.

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