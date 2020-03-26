Массовая авария перед развязкой с КАД собрала 6-километровую пробку на Красносельском шоссе
ДТП с участием нескольких машин привело к транспортному коллапсу в Красносельском районе Петербурга вечером 26 марта. В собравшейся пробке можно проторчать больше часа, отмечают аналитики.
О массовой аварии на Красносельском шоссе перед развязкой с КАД в направлении Петербурга сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, столкнулись шесть машин, в том числе маршрутка. В «Яндекс.Разговорчиках» автомобилисты сообщают о семи участниках и о выезде на встречную полосу.
Участники ДТП заняли все три полосы, пишут в группе. В результате движение в сторону Петербурга фактически встало. По данным «Яндекс.Пробок», уже в 18:48 затор на Красносельском и Таллинском шоссе составлял 6 километров и тянулся от Авиационной улицы до виадука в Лигово. В пробке можно потерять 1 час 16 минут — на 48 минут больше обычного.
О пострадавших не сообщается.