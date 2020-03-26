Миллионерам дали год отсрочки. Налог с процентов по крупным вкладам им придется заплатить в 2022-м

Власти начнут взимать налог с процентов по депозитам свыше миллиона рублей по итогам 2021 года. Уведомления об уплате придут в 2022-м.

Порядок взимания налога разъяснил 26 марта министр финансов Антон Силуанов. «Налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с этого вклада проценты, — цитируют чиновника РИА Новости. — При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно».