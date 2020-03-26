Миллионерам дали год отсрочки. Налог с процентов по крупным вкладам им придется заплатить в 2022-м
Власти начнут взимать налог с процентов по депозитам свыше миллиона рублей по итогам 2021 года. Уведомления об уплате придут в 2022-м.
Порядок взимания налога разъяснил 26 марта министр финансов Антон Силуанов. «Налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с этого вклада проценты, — цитируют чиновника РИА Новости. — При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно».
Чиновник подчеркнул, что на доходы, полученные в 2020 году, эта мера не распространяется, налог будет удержан только за 2021-й.
Напомним, предложение взимать 13-процентный налог с процентов по вкладами выше миллиона было озвучено накануне президентом России Владимиром Путиным.