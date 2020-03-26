«Гарольд» с Торфяной дороги остался без пары швейцарских часов. Грабитель был в медицинской маске
Медицинские маски стали полноценным аксессуаром петербургских грабителей и налётчиков. Они приходят в магазины под видом покупателей, не вызывая лишних вопросов, берут посмотреть товар и скрываются. В этот раз жертвой преступника стал салон швейцарских часов в Приморском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне около восьми вечера неизвестный мужчина, чьё лицо наполовину скрывала повязка, зашёл в магазин «Гарольд» в торгово-развлекательном комплексе «Гулливер» на Торфяной дороге. Он попросил продавца показать ему две модели наручных часов: Raymond Weil и Oris. Взяв их в руки, посетитель выбежал из торговой точки и в неизвестном направлении скрылся с места преступления на машине.
По словам очевидцев, автомобиль, на котором он уехал, был синего цвета, но марку они уточнить не смогли. Зато запомнили номера. Выяснилось, что последние принадлежат петербуржцу, который четыре месяца назад попал в ДТП. «Фонтанке» он рассказал, что машина была «убита в мясо» и с момента аварии стоит на улице Композиторов.
Представитель салона в разговоре с корреспондентом отказался назвать стоимость похищенного товара. Полиция готовится возбудить уголовное дело.
Пару дней назад налётчик в медицинской маске, угрожая продавцу автоматом, вычистил кассу магазина «Белорусские товары».