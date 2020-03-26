«Гарольд» с Торфяной дороги остался без пары швейцарских часов. Грабитель был в медицинской маске

Медицинские маски стали полноценным аксессуаром петербургских грабителей и налётчиков. Они приходят в магазины под видом покупателей, не вызывая лишних вопросов, берут посмотреть товар и скрываются. В этот раз жертвой преступника стал салон швейцарских часов в Приморском районе.



Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне около восьми вечера неизвестный мужчина, чьё лицо наполовину скрывала повязка, зашёл в магазин «Гарольд» в торгово-развлекательном комплексе «Гулливер» на Торфяной дороге. Он попросил продавца показать ему две модели наручных часов: Raymond Weil и Oris. Взяв их в руки, посетитель выбежал из торговой точки и в неизвестном направлении скрылся с места преступления на машине.

