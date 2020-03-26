Людмила Нарусова самоизолировалась после опасной встречи. И сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова находится в самоизоляции, а не в больнице в московской Коммунарке, как писали СМИ, уточнил председатель Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.



Он рассказал ТАСС 26 марта, что Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы. В Совфед она не ходит со вторника.

А глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что Нарусова сделала тест на коронавирус и результат оказался отрицательный. Также он поговорил с ней по телефону. По его мнению она бодрая и на здоровье ему не жаловалась.