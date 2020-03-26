В России отменили выходной день 22 апреля

Перенос голосования по поправкам в Конституцию сделал среду, 22 апреля, обычным рабочим днем. Об этом 26 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости. Новую дату определят позже и объявят новым указом.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и рассказал о мерах по сдерживанию инфекции и помощи населению. Следующая неделя будет нерабочей.