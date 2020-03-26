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26.03.2020 07:53
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Спасатели пытаются найти лётчика разбившегося Су-27. Сигналы радиобуя поймали в новой точке

Сигналы радиобуя снова уловили в Чёрном море в Крыму, что даёт надежду найти пилота разбившегося накануне истребителя Су-27. В район уже отправили два судна.

«В 5.25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», - сообщили 26 марта РИА Новости в Росморречфлоте. В поисковой операции участвуют шесть судов.

Источник ТАСС в морских оперативных службах рассказал, что сигналы получены из района, расположенного за пределами первоначальной зоны поиска. «Или ветром снесло, или на парашюте», — пояснил он.

По информации Минообороны, вечером 25 марта Су-27 выполнял плановый полет и упал в воду в 50 км от Феодосии.

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