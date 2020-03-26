Спасатели пытаются найти лётчика разбившегося Су-27. Сигналы радиобуя поймали в новой точке

Сигналы радиобуя снова уловили в Чёрном море в Крыму, что даёт надежду найти пилота разбившегося накануне истребителя Су-27. В район уже отправили два судна.

«В 5.25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», - сообщили 26 марта РИА Новости в Росморречфлоте. В поисковой операции участвуют шесть судов.