Спасатели пытаются найти лётчика разбившегося Су-27. Сигналы радиобуя поймали в новой точке
Сигналы радиобуя снова уловили в Чёрном море в Крыму, что даёт надежду найти пилота разбившегося накануне истребителя Су-27. В район уже отправили два судна.
«В 5.25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», - сообщили 26 марта РИА Новости в Росморречфлоте. В поисковой операции участвуют шесть судов.
Источник ТАСС в морских оперативных службах рассказал, что сигналы получены из района, расположенного за пределами первоначальной зоны поиска. «Или ветром снесло, или на парашюте», — пояснил он.
По информации Минообороны, вечером 25 марта Су-27 выполнял плановый полет и упал в воду в 50 км от Феодосии.