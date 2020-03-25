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25.03.2020 22:37
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В Черное море упал российский истребитель Су-27. Летчика ищут с самолета и вертолета

Истребитель Су-27, по предварительной информации, упал в акватории Черного моря при выполнении планового полета. Об этом 25 марта сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, «в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27». В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка из этого района. Для поиска и спасения летчика направлены противолодочный корабль, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также гражданские суда. Поиски затруднены из-за сложных метеоусловий в районе происшествия, уточнили в Минобороны.

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Комментарии (1)

AmbientGlow
Слишком сильно отметили годовщину крымнаша. Вопрос только кто, летчик или техник?
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