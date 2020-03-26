Должники в России уже начали отказываться платить по кредитам, ссылаясь на пандемию коронавируса

Должники в России пытаются перенести выплаты по кредитам, ссылаясь на пандемию коронавируса и карантинные меры. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Пока организация фиксирует единичные случаи: на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга.

Подобные обращения фиксируют и банки: даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией, сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке.

«Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, пока подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки. «На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005% населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», - рассказал он 26 марта РБК.