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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 07:31
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Должники в России уже начали отказываться платить по кредитам, ссылаясь на пандемию коронавируса

Должники в России пытаются перенести выплаты по кредитам, ссылаясь на пандемию коронавируса и карантинные меры. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Пока организация фиксирует единичные случаи: на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга.

Подобные обращения фиксируют и банки: даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией, сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке.

«Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, пока подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки. «На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005% населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», - рассказал он 26 марта РБК.

Накануне в своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин попросил Банк России рассмотреть вариант пролонгации выплаты долгов и каникулы по кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.

По его словам, необходимо принять изменения в нормативную базу, чтобы снизить кредитное бремя на граждан во время коронавируса. Он уже обратился к правительству. Путин предложил также сделать посильной и необраменительной процедуру банкротства.

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Комментарии (4)

А наш дядя Михаил
Кто не платил тот и не будет платить. И не моё бы это собачье дело, если бы не один нюанс-платить буду я потому как имею (имел???) вклад 1000 0000 рб. Я думаю ,что стульчак на унитазе у вчерашнего авгура если и дешевле,то не на много.
SNOW
сначала банки будут требовать заключение правительственной комиссии, что ты заболел именно коронавирусом, причем именно в результате пандемии, справку о соблюдении карантина, и еще 22 документа. А если вдруг кто-то сможет предоставить, то откажут по причине того, что это все рекомендации и они не обязаны их придерживаться. Банки они такие банки...
dragvs
Я так скажу, это касается даже гос. предприятий.
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