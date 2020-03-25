Квартира загорелась в жилой пятиэтажке в Выборгском районе Петербурга 25 марта. Спасатели прорывались к пожару через аварии и вечерние пробки.

Как сообщил «Фонтанке» источник в экстренных службах, информация о пожаре на Дигонльной, 6, поступил на пульт дежурного в половине восьмого вечера. Горело на втором этаже, по предварительной информации, в квартире мог оставаться человек.

Расчётам пришлось продираться сквозь поток машин. На Энгельса, судя по «Яндекс.Картам», движение затрудняли три аварии подряд, не легче было проезжать по Кантемировской и Большому Сампсониевскому.