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25.03.2020 20:52
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На Диагональной тушили квартирный пожар. Спасли хозяина и 19 соседей

Квартира загорелась в жилой пятиэтажке в Выборгском районе Петербурга 25 марта. Спасатели прорывались к пожару через аварии и вечерние пробки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщил «Фонтанке» источник в экстренных службах, информация о пожаре на Дигонльной, 6, поступил на пульт дежурного в половине восьмого вечера. Горело на втором этаже, по предварительной информации, в квартире мог оставаться человек.

Расчётам пришлось продираться сквозь поток машин. На Энгельса, судя по «Яндекс.Картам», движение затрудняли три аварии подряд, не легче было проезжать по Кантемировской и Большому Сампсониевскому.

Человека из горящей квартиры успели вывести. Также эвакуировали 19 его соседей. Огонь распространился по комнате в трёшке.

В ГУ МЧС по Петербургу и области уточнили, что в 20:33 пожар ликвидировали силами четырех расчетов.

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