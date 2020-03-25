ФНС приостановила взыскания долгов и заморозку операций по счетам

Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 мая 2020 года не будет взыскивать налоги и приостанавливать операции по счетам предприятий малого и среднего бизнеса. Такое поручение руководитель ФНС Даниил Егоров дал региональным управлениям и межрегиональным инспекциям сразу после обращения президента Владимира Путина. Об этом 25 марта сообщает РБК.

«Федеральная налоговая служба в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции, поручает приостановить до 1 мая 2020 года применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр МСП», — отмечается в письме Егорова.