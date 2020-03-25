В Ассоциации туроператоров предсказали уход с рынка трети компаний и оценили потери в десятки миллиардов рублей

Около трети мелких и средних компаний могут «тихо и без скандалов» уйти с рынка к началу лета из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом 25 марта сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Говоря о потерях российского турбизнеса, Ломидзе оценивает их в десятки миллиардов рублей. По словам главы АТОР, если границы не откроют раньше сентября, компании, которые работают в сфере выездного туризма, потеряют примерно 25 млрд рублей, а те, что принимают туристов из-за рубежа, — 12 млрд рублей.