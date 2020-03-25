Автохам на Infiniti может отделаться штрафом за стрельбу из травмата в центре Петербурга

Петербуржца могут освободить от уголовной ответственности за стрельбу из травматического пистолета в центре города. Выстрелом в воздух он хотел утвердить своё превосходство над остальными участниками дорожного движения. Теперь за альфа-поведение агрессору, возможно, придётся заплатить только рублём.



Как сообщает 25 марта объединённая пресс-служба судов, уголовное дело, возбужденное по 213-й статье УК РФ (хулиганство), поступило в Октябрьский районный суд Петербурга с ходатайством следствия о его прекращении. Фигуранту предлагается назначить судебный штраф.

