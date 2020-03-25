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25.03.2020 18:05
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Автохам на Infiniti может отделаться штрафом за стрельбу из травмата в центре Петербурга

Петербуржца могут освободить от уголовной ответственности за стрельбу из травматического пистолета в центре города. Выстрелом в воздух он хотел утвердить своё превосходство над остальными участниками дорожного движения. Теперь за альфа-поведение агрессору, возможно, придётся заплатить только рублём.

Как сообщает 25 марта объединённая пресс-служба судов, уголовное дело, возбужденное по 213-й статье УК РФ (хулиганство), поступило в Октябрьский районный суд Петербурга с ходатайством следствия о его прекращении. Фигуранту предлагается назначить судебный штраф.

Санкции статьи предусматривают возможность выплаты от трехсот до пятисот тысяч рублей штрафа.

Напомним, в начале января этого года 44-летний петербуржец Кирилл Сербин бросил посреди улицы Ефимова Infiniti. Когда он вернулся, за ним собралась длинная пробка из раздражённых автомобилистов. Те просили его поторапливаться. Однако Сербин никуда спешить не стал, а когда всё-таки добрался до салона, на прощание выстрелил в воздух из травматического пистолета «Оса».

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