Автохам на Infiniti может отделаться штрафом за стрельбу из травмата в центре Петербурга
Петербуржца могут освободить от уголовной ответственности за стрельбу из травматического пистолета в центре города. Выстрелом в воздух он хотел утвердить своё превосходство над остальными участниками дорожного движения. Теперь за альфа-поведение агрессору, возможно, придётся заплатить только рублём.
Как сообщает 25 марта объединённая пресс-служба судов, уголовное дело, возбужденное по 213-й статье УК РФ (хулиганство), поступило в Октябрьский районный суд Петербурга с ходатайством следствия о его прекращении. Фигуранту предлагается назначить судебный штраф.
Санкции статьи предусматривают возможность выплаты от трехсот до пятисот тысяч рублей штрафа.
Напомним, в начале января этого года 44-летний петербуржец Кирилл Сербин бросил посреди улицы Ефимова Infiniti. Когда он вернулся, за ним собралась длинная пробка из раздражённых автомобилистов. Те просили его поторапливаться. Однако Сербин никуда спешить не стал, а когда всё-таки добрался до салона, на прощание выстрелил в воздух из травматического пистолета «Оса».