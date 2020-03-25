Застрявшие на Шри-Ланке россияне пережили, возможно, самую неприятную ночь за всё время своего отпуска. По дороге в воздушную гавань островного государства они попали в ДТП.

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры рейса № ZF 7750 Коломбо — Москва, авария произошла около часа ночи (по московскому времени) 25 марта по дороге в международный аэропорт Бандаранаике. Четыре автобуса с российскими туристами двигались по ночной трассе, когда два из них по неизвестной причине столкнулись и перекрыли проезжую часть для идущего следом транспорта. Тревожное состояние россиян, вызванное опасением опоздать на рейс, усугубили вооружённые люди.



Фото: читатель Наталья

«Шри-Ланка, людей везли на рейс. Четыре автобуса, два столкнулись, два встало. Там трасса платная, негде развернуться.<...> Мы чуть не въехали в автобус. Перед нами не успел затормозить один. Военные с автоматами. Короче, жесть.<...> Господи, хоть бы живы все были. Там на носилках выносят людей», — сообщила одна из пассажирок «Фонтанке».

Муж ещё одной из пассажирок, который ждёт возвращения своей супруги и их дочери из шри-ланкского путешествия в Москве, в разговоре с изданием отметил, что причин для беспокойства нет. По его словам, жена вместе с ребёнком сидели в одном из столкнувшихся автобусов. Их осыпало осколками стекла, но травм удалось избежать. Среди пострадавших оказались только двое человек — водитель и штурман.

Судя по информации с сайта посольства России в Шри-Ланке, появление вооружённых людей на ночной трассе может быть связно с введением на территории островного государства комендантского часа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Таким образом, россияне могли встретить военных, обеспечивающих исполнение предписанной властями меры.

