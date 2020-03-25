ДТП по дороге в аэропорт потрепало нервы российским туристам, эвакуируемым со Шри-Ланки. Тревоги добавили военные
Застрявшие на Шри-Ланке россияне пережили, возможно, самую неприятную ночь за всё время своего отпуска. По дороге в воздушную гавань островного государства они попали в ДТП.
Как рассказали «Фонтанке» пассажиры рейса № ZF 7750 Коломбо — Москва, авария произошла около часа ночи (по московскому времени) 25 марта по дороге в международный аэропорт Бандаранаике. Четыре автобуса с российскими туристами двигались по ночной трассе, когда два из них по неизвестной причине столкнулись и перекрыли проезжую часть для идущего следом транспорта. Тревожное состояние россиян, вызванное опасением опоздать на рейс, усугубили вооружённые люди.
«Шри-Ланка, людей везли на рейс. Четыре автобуса, два столкнулись, два встало. Там трасса платная, негде развернуться.<...> Мы чуть не въехали в автобус. Перед нами не успел затормозить один. Военные с автоматами. Короче, жесть.<...> Господи, хоть бы живы все были. Там на носилках выносят людей», — сообщила одна из пассажирок «Фонтанке».
Муж ещё одной из пассажирок, который ждёт возвращения своей супруги и их дочери из шри-ланкского путешествия в Москве, в разговоре с изданием отметил, что причин для беспокойства нет. По его словам, жена вместе с ребёнком сидели в одном из столкнувшихся автобусов. Их осыпало осколками стекла, но травм удалось избежать. Среди пострадавших оказались только двое человек — водитель и штурман.
Судя по информации с сайта посольства России в Шри-Ланке, появление вооружённых людей на ночной трассе может быть связно с введением на территории островного государства комендантского часа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Таким образом, россияне могли встретить военных, обеспечивающих исполнение предписанной властями меры.
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс № ZF 7750 вылетел из Коломбо в 05:32 мск. Время задержки составило две минуты. В Москве он должен приземлиться в 14:01.
В пресс-службе авиакомпании Azur Air, которой принадлежит указанный самолёт, «Фонтанку» заверили, что на его борт поднялись все зарегистрированные на этот рейс пассажиры. На уточнение остальных подробностей случившегося прошлой ночью представитель перевозчика попросил время.
Напомним, 19 марта власти Шри-Ланки до особого распоряжения закрыли для прилета пассажирских рейсов столичный аэропорт в Коломбо. Иностранцы, в том числе из России, въехать в страну пока могут. Оставшихся там россиян вывозят самолётами авиакомпаний, которыми они туда добирались.