Больница Боткина освобождает боксы. Пациентов начали отправлять ждать анализов на коронавирус домой

Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали «Фонтанке», что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В больнице пояснили, что это касается только тех, кто уже получил первый отрицательный тест и очень хочет на свободу.



«Мы проводим выписку, а правильнее сказать перевод больного на режим домашней самоизоляции, только тех пациентов, которые не хотят лежать после получения первых отрицательных результатов и выражают нам свое желание в категорической форме. По закону, мы можем выписать их для самоизоляции на дому под наблюдение врачей поликлиники только после подписания ими информированного отказа», - рассказали «Фонтанке» в Боткина.