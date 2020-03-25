FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
78.85р85.43р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 08:42
1
Печать

Больница Боткина освобождает боксы. Пациентов начали отправлять ждать анализов на коронавирус домой

Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали «Фонтанке», что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В больнице пояснили, что это касается только тех, кто уже получил первый отрицательный тест и очень хочет на свободу.

«Мы проводим выписку, а правильнее сказать перевод больного на режим домашней самоизоляции, только тех пациентов, которые не хотят лежать после получения первых отрицательных результатов и выражают нам свое желание в категорической форме. По закону, мы можем выписать их для самоизоляции на дому под наблюдение врачей поликлиники только после подписания ими информированного отказа», - рассказали «Фонтанке» в Боткина.

Накануне число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 22 человек. Проверяются на коронавирус в стационаре еще 378 пациентов. А вице-губернатор Евгений Елин заявил, что лечение одного больного коронавирусом может обходиться бюджету в сумму до 200 тыс рублей в день.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

lenten
А что они будут делать, когда все больницы будут переполнены? Неужели так и продолжат держать у себя всех подряд? Или всё-таки переключатся на тяжёлых, а лёгких отправят домой под наблюдение?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний