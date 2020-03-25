«Жигули» с юношами не разъехались с дамой на Богатырском, в больнице трое
Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает 25 марта отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне около 22:30 на пересечение Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы столкнулись «КИА» и ВАЗ-210540. По предварительной информации, совершила аварию 33-летняя женщина, управлявшая «КИА»: ВАЗ двигался прямо по Богатырскому, «КИА» поворачивала налево на Торфяную дорогу. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машина корейской марки получила удар в правый борт, сработали подушки безопасности, а у «пятёрки» практически нет «морды». Подписчики группы спорят, работал ли светофор во время аварии. По словам очевидцев, ВАЗ двигался на неоправданно высокой скорости.
В «Жигулях» ехали молодые парни. 23-летний пассажир получил тяжёлые травмы, 21-летний водитель – средней степени тяжести. Водитель «КИА» была госпитализирована также в состоянии средней степени тяжести.
Полиция проводить проверку по факту ДТП.