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25.03.2020 07:47
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«Жигули» с юношами не разъехались с дамой на Богатырском, в больнице трое

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 25 марта отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне около 22:30 на пересечение Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы столкнулись «КИА» и ВАЗ-210540. По предварительной информации, совершила аварию 33-летняя женщина, управлявшая «КИА»: ВАЗ двигался прямо по Богатырскому, «КИА» поворачивала налево на Торфяную дорогу. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машина корейской марки получила удар в правый борт, сработали подушки безопасности, а у «пятёрки» практически нет «морды». Подписчики группы спорят, работал ли светофор во время аварии. По словам очевидцев, ВАЗ двигался на неоправданно высокой скорости.

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В «Жигулях» ехали молодые парни. 23-летний пассажир получил тяжёлые травмы, 21-летний водитель – средней степени тяжести. Водитель «КИА» была госпитализирована также в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводить проверку по факту ДТП.

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