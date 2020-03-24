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24.03.2020 18:51
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«Адмиралтейские верфи» пообещали разобраться с очередями на проходных из-за коронавируса

Петербургские «Адмиралтейские верфи» заявили, что продолжат замерять температуру сотрудникам на входе. Но страдать в очередях им больше не придется.

Как пояснили 24 марта «Фонтанке» на предприятии, о проведении процедуры термометрии сотрудники «Адмиралтейских верфей» были предупреждены накануне. Их попросили рассчитать время и прибыть к заводу заранее, чтобы пройти процедуру. Но что-то пошло не так.

«Термометрия работников прошла на предприятии впервые, поэтому на проходных завода образовались очереди. Опыт был учтен — с сотрудниками провели разъяснительные беседы, еще раз попросили отнестись с пониманием к проводимой процедуре и приходить на работу немного заранее. Предполагается, что в будущем таких очередей на проходных не образуется», — заверили в «Адмиралах».

Напомним, что утром работники «Адмиралтейских верфей» полчаса мёрзли в очереди на измерение температуры.

© Фонтанка.Ру

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