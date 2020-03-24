FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
78.85р85.43р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 18:25
0
Печать

Лжеминёры нацелились на самолёты из Пулково. Угроза не изменила расписание

На электронную почту аэропорта Пулково пришли три письма с угрозами заминирования самолётов 24 марта. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

Рейс авиакомании «Победа» DP526 Чебоксары — Петербург благополучно приземлился в петербургском аэропорту. Самолёт «Победы», выполняющий рейс DP509 в Краснодар, сейчас подлетает к аэропорту назначения.

Также в список онлайн-террористов попал борт, летевший из Петербурга в Москву. Самолёт уже приземлился в Шереметьево.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний