Лжеминёры нацелились на самолёты из Пулково. Угроза не изменила расписание

На электронную почту аэропорта Пулково пришли три письма с угрозами заминирования самолётов 24 марта. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.



Рейс авиакомании «Победа» DP526 Чебоксары — Петербург благополучно приземлился в петербургском аэропорту. Самолёт «Победы», выполняющий рейс DP509 в Краснодар, сейчас подлетает к аэропорту назначения.

Также в список онлайн-террористов попал борт, летевший из Петербурга в Москву. Самолёт уже приземлился в Шереметьево.