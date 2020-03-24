Рынки пропишут в генплане Петербурга. Специальная зона исключит их превращение в жилую застройку

Как рассказали «Фонтанке» в КИО 24 марта, ведомство предложило установить специальную территориальную зону ТД3 (общественно-деловая зона специализированных общественно-деловых объектов — существующих рынков с включением объектов инженерной инфраструктуры) для Торжковского, Правобережного, Ломоносовского, Мальцевского, Невского, Московского, Полюстровского, Выборгского и Красносельского рынков.

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга одобрила предложение комитета имущественных отношений по изменению функциональной зоны девяти городских рынков.

Таким образом, можно будет гарантировать использование земельных участков под зданиями под рыночную торговлю и избежать в случае их приватизации переформатирования под иные цели, например под жилищную застройку. «Комиссией принято решение: "Учесть предложение"», — сообщили в КИО.

Ранее КГА скорректировал правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ) в отношении земельных участков, расположенных под зданиями Ломоносовского, Торжковского и Правобережного рынков.