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24.03.2020 18:20
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Рынки пропишут в генплане Петербурга. Специальная зона исключит их превращение в жилую застройку

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга одобрила предложение комитета имущественных отношений по изменению функциональной зоны девяти городских рынков.

Как рассказали «Фонтанке» в КИО 24 марта, ведомство предложило установить специальную территориальную зону ТД3 (общественно-деловая зона специализированных общественно-деловых объектов — существующих рынков с включением объектов инженерной инфраструктуры) для Торжковского, Правобережного, Ломоносовского, Мальцевского, Невского, Московского, Полюстровского, Выборгского и Красносельского рынков.

Таким образом, можно будет гарантировать использование земельных участков под зданиями под рыночную торговлю и избежать в случае их приватизации переформатирования под иные цели, например под жилищную застройку. «Комиссией принято решение: "Учесть предложение"», — сообщили в КИО.

Ранее КГА скорректировал правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ) в отношении земельных участков, расположенных под зданиями Ломоносовского, Торжковского и Правобережного рынков.

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Комментарии (1)

evf
А где он, Выборгский рынок? Его же закрыли.
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