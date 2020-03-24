Наличку надо выдержать. Банк России рассказал, как безопасно пользоваться банкнотами в условиях пандемии

Банк России 24 марта рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.



В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.



Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. «Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — пишут специалисты ЦБ РФ.

