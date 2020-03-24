Граждан Великобритании обязали сидеть дома три недели. «Сейчас других вариантов просто нет»

«С этого вечера мне придется дать гражданам Великобритании простую инструкцию — оставайтесь дома. Критически важно предотвратить распространение вируса между людьми. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней», — сказал Джонсон в обращении к нации, которое транслировало BBC .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране трехнедельного карантина с 24 марта. Гражданам запрещено покидать свои дома без уважительной причины, нарушителей пообещали штрафовать.

В стране закрываются магазины, не торгующие товарами первой необходимости и продуктами, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Отменяются все социальные мероприятия за исключением похорон.

Из дома можно будет выйти только за продуктами, за медицинской помощью, для поездки на работу (если нет возможности работать удаленно), а также для занятия спортом в одиночестве. Полиция будет штрафовать нарушителей и разгонять публичные собрания.

«Ни один премьер-министр не хочет вводить подобные ограничения. Но сейчас других вариантов просто нет», — подчеркнул Джонсон.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 6,6 тысячи человек. От болезни скончались 335 жителей страны.