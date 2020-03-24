Крупнейшие банки в России меняют режим работы отделений из-за коронавируса

ВТБ готов временно изменить режим работы части отделений в тех регионах, где фиксируется рост инфекции. «Все посетители будут проинформированы о введении таких мер дополнительно», — отметил представитель ВТБ. В офисах сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с клиентами. Посетителей просят во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров. Банк также перевел на сменный режим работы свой контакт-центр: его специалисты работают взаимозаменяемыми группами с исключением непосредственного контакта между собой.

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Решение об этом уже приняли ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, рассказали 24 марта РБК их представители.

Райффайзенбанк вводит для сотрудников отделений график работы непересекающимися сменами, из-за этого сокращается время работы отделений, а также временно приостанавливается работа части из них. «Пока изменения коснулись только четырех отделений в Москве, но в зависимости от эпидемиологической обстановки эти меры могут быть распространены на всю московскую сеть», — уточнил представитель банка, рекомендовав клиентам проверять часы работы офисов на официальном сайте или в приложении банка.



ЮниКредит Банк также вводит посменную работу и меняет режим работы филиалов и дополнительных офисов, его можно уточнить на сайте банка. Клиентам рекомендовано заходить в офис по одному, а также соблюдать расстояние не менее полутора метров как между клиентом и сотрудником, так и между клиентами в операционном зале.



Вся сеть офисов Сбербанка работает в штатном режиме, рассказал зампред правления банка Олег Ганеев. Но он не исключил, что ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий. «Если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы», — подчеркнул он.

