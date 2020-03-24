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24.03.2020 07:07
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Крупнейшие банки в России меняют режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Решение об этом уже приняли ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, рассказали 24 марта РБК их представители.

ВТБ готов временно изменить режим работы части отделений в тех регионах, где фиксируется рост инфекции. «Все посетители будут проинформированы о введении таких мер дополнительно», — отметил представитель ВТБ. В офисах сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с клиентами. Посетителей просят во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров. Банк также перевел на сменный режим работы свой контакт-центр: его специалисты работают взаимозаменяемыми группами с исключением непосредственного контакта между собой.

Райффайзенбанк вводит для сотрудников отделений график работы непересекающимися сменами, из-за этого сокращается время работы отделений, а также временно приостанавливается работа части из них. «Пока изменения коснулись только четырех отделений в Москве, но в зависимости от эпидемиологической обстановки эти меры могут быть распространены на всю московскую сеть», — уточнил представитель банка, рекомендовав клиентам проверять часы работы офисов на официальном сайте или в приложении банка.

ЮниКредит Банк также вводит посменную работу и меняет режим работы филиалов и дополнительных офисов, его можно уточнить на сайте банка. Клиентам рекомендовано заходить в офис по одному, а также соблюдать расстояние не менее полутора метров как между клиентом и сотрудником, так и между клиентами в операционном зале.

Вся сеть офисов Сбербанка работает в штатном режиме, рассказал зампред правления банка Олег Ганеев. Но он не исключил, что ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий. «Если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы», — подчеркнул он.

Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, МКБ, Росбанк, Банк Хоум Кредит и Почта Банк пока не планируют менять режим работы отделений, однако внимательно следят за развитием ситуации.

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Комментарии (1)

NikiMagnusson
Цитата : "ЮниКредит Банк предпринял действия, чтобы осуществлять обслуживание клиентов с учетом мер по обеспечению безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Филиалы, дополнительные и операционные офисы Банка временно переходят на новый режим работы"
https://www.unicreditbank.ru/ru/about/press_media/press-releases/20032020.html

Дело наверное не в безопасности здоровья клиентов и сотрудников, а в том что снизился поток клиентов в операционных офисах?
Большинство ДО работают ПН-ПТ 10:00-19:00 . ( т.е. 8 часовой рабочий день , где 1 час вычитается на обед и перерывы? )
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