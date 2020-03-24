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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 00:42
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В Грузии остановлены поезда и междугородние автобусы

Грузия закрыла с 00:00 по местному времени 24 марта (23:00 23 марта мск) движение всего междугородного общественного транспорта, в том числе перевозки пассажиров по железной дороге.

Решение об этом было принято в понедельник, 23 марта, на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет Интерфакс.

Ранее в понедельник в Грузии запретили проводить любые мероприятия с участием более десяти человек, в том числе свадьбы и поминки.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. По-прежнему можно перевозить только грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

В стране официально зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них восемь человек уже вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 235 пациентов.

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