В Грузии остановлены поезда и междугородние автобусы

Грузия закрыла с 00:00 по местному времени 24 марта (23:00 23 марта мск) движение всего междугородного общественного транспорта, в том числе перевозки пассажиров по железной дороге.

Решение об этом было принято в понедельник, 23 марта, на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет Интерфакс.



Ранее в понедельник в Грузии запретили проводить любые мероприятия с участием более десяти человек, в том числе свадьбы и поминки.



В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. По-прежнему можно перевозить только грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

