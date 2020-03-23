В ДТП на Варшавской пострадали трое, в том числе выпавший водитель. Видео показывает, как люди спаслись
Официальную информацию о ДТП на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадали три человека.
По предварительной версии УГИБДД, 23 марта около 15:20 на Варшавской, 59, женщина 1980 года рождения (ей 39 или 40 лет) на «КИА» совершила столкновение с «Рено Кангу» под управлением мужчины 1967 года рождения (52 или 53 года). От удара «КИА» выехала на тротура и сбила женщину-пешехода 1957 года рождения (62 или 63 года). Госпитализированы были оба водителя и пешеход, все с травмами средней степени тяжести.
Момент столкновения зафиксировали как видеорегистратор подъезжавшего к перекрёстку автомобилиста (на записи видно, что «Рено» двигался на зелёный), так и камера наружного наблюдения – её запись ещё более показательная, её опубликовал телеграм-канал «Мегаполис». На пути «КИА» были несколько женщин. Одна, увидев машину, сделала шаг назад, но это её не спало. Другой сильно повезло: машина пролетела в метре. Третья была подальше, к неё отнесло обломки, через один из которых она перескочила. «У меня был лёгкий шок, это только кажется, что я весело перепрыгнула», – рассказывает она в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Ещё один пешеход, который не стоял у «зебры», а шёл мимо, успел убежать. Также видно, как из «Кангу» выпал на дорогу человек – видимо, водитель.
К пострадавшим устремились очевидцы. Почему не стали помогать пешеходы, объясняет в «ДТП и ЧП» Ксения: «Те, кто начал движение, его и продолжили. Видимо, в состоянии шока. Подбежали те, кто видел со стороны. Сбитой женщине сразу оказали первую помощь, дали влажные салфетки, подушку, чтоб на асфальте не сидела».
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.