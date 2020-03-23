Официальную информацию о ДТП на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадали три человека.



По предварительной версии УГИБДД, 23 марта около 15:20 на Варшавской, 59, женщина 1980 года рождения (ей 39 или 40 лет) на «КИА» совершила столкновение с «Рено Кангу» под управлением мужчины 1967 года рождения (52 или 53 года). От удара «КИА» выехала на тротура и сбила женщину-пешехода 1957 года рождения (62 или 63 года). Госпитализированы были оба водителя и пешеход, все с травмами средней степени тяжести.