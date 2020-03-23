В США начали отпускать заключенных из-за эпидемии коронавируса

Тысячи заключенных освобождены из тюрем США в связи с пандемией коронавируса, сообщает 22 марта The Wall Street Journal (WSJ). Однако на свободу попадут не все.



Власти Калифорнии, Нью-Йорка и других штатов начали выпускать не совершавших тяжких преступлений заключенных из тюрем. На свободу выйдут в том числе пожилые заключенные и заключенные с тяжелым состоянием здоровья.



В некоторых штатах из-за распространении вируса запрещено посещение тюрем, ограничено перемещение заключенных, персонал проверяют на коронавирус. Новое заболевание обнаружено у охранников в Пенсильвании, Мичигане и других штатах. В Нью-Йорке с подозрением на коронавирус дополнительно изолированы 30 человек.

