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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 14:06
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В США начали отпускать заключенных из-за эпидемии коронавируса

Тысячи заключенных освобождены из тюрем США в связи с пандемией коронавируса, сообщает 22 марта The Wall Street Journal (WSJ). Однако на свободу попадут не все.

Власти Калифорнии, Нью-Йорка и других штатов начали выпускать не совершавших тяжких преступлений заключенных из тюрем. На свободу выйдут в том числе пожилые заключенные и заключенные с тяжелым состоянием здоровья.

В некоторых штатах из-за распространении вируса запрещено посещение тюрем, ограничено перемещение заключенных, персонал проверяют на коронавирус. Новое заболевание обнаружено у охранников в Пенсильвании, Мичигане и других штатах. В Нью-Йорке с подозрением на коронавирус дополнительно изолированы 30 человек.

В тюрьмах США содержится около 2,2 млн человек. Высокому риску заражения, как полагают власти, подвержены как они, так и охранники. В условиях заключения нет возможности обеспечить качественное лечение и изоляцию в случае заражения.

В США коронавирусом уже заболело более 35 тысяч человек, 458 человек погибло.

В России ФСИН также ввела ограничения на свидания с арестованными и заключенными. «Фонтанка» писала о ситуации в петербургских СИЗО.

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Комментарии (1)

Vasilis
Это правильно, существующий строй больше же не нужен))
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