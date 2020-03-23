«Уничтожать либералок хирургическим путём». ВШЭ присмотрится к своему профессору-патриоту
Высшая школа экономики собирается созвать заседание учёного совета по этике после поста профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева «Нужен 37-й год», опубликованного в Facebook. Об этом 23 марта сообщается на сайте университета.
«Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды. В настоящий момент пост удален. Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию», — говорится в коммюнике.
Матвейчев призвал «уничтожать либералок хирургическим путем». По мнению преподавателя, «сволоту», которая подписана на политика Алексея Навального и оппозиционные паблики, надо отправлять «на урановые рудники, на строительство портов Севморпути». «Надо их убирать. Легче станет дышать», — написал Матвейчев, а позднее удалил пост.
Стоит отметить, что профессор — очень активный пользователь Facebook. В день он публикует несколько десятков записей, все они патриотической направленности, с едкими замечаниями в адрес Запада и Украины.