«Уничтожать либералок хирургическим путём». ВШЭ присмотрится к своему профессору-патриоту

Высшая школа экономики собирается созвать заседание учёного совета по этике после поста профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева «Нужен 37-й год», опубликованного в Facebook. Об этом 23 марта сообщается на сайте университета.



«Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды. В настоящий момент пост удален. Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию», — говорится в коммюнике.

