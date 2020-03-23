FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 13:50
0
Печать

«Уничтожать либералок хирургическим путём». ВШЭ присмотрится к своему профессору-патриоту

Высшая школа экономики собирается созвать заседание учёного совета по этике после поста профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева «Нужен 37-й год», опубликованного в Facebook. Об этом 23 марта сообщается на сайте университета.

«Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды. В настоящий момент пост удален. Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию», — говорится в коммюнике.

Матвейчев призвал «уничтожать либералок хирургическим путем». По мнению преподавателя, «сволоту», которая подписана на политика Алексея Навального и оппозиционные паблики, надо отправлять «на урановые рудники, на строительство портов Севморпути». «Надо их убирать. Легче станет дышать», — написал Матвейчев, а позднее удалил пост.

Стоит отметить, что профессор — очень активный пользователь Facebook. В день он публикует несколько десятков записей, все они патриотической направленности, с едкими замечаниями в адрес Запада и Украины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний