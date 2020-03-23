Песков: На Путина рекомендации мэра Москвы оставаться дома не распространяются

Дом президента РФ Владимира Путина — «понятие относительное». Он живет в государственной резиденции, а не в московской квартире, и там же работает. Поэтому, а также в силу занимаемой должности, рекомендации к москвичам от мэра Собянина к нему не имеют отношения, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Президент же живёт в государственных резиденциях. Он не живёт в своей квартире... Он живёт в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живёт, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — заявил 23 марта журналистам Песков.

