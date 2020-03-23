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23.03.2020 13:32
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Песков: На Путина рекомендации мэра Москвы оставаться дома не распространяются

Дом президента РФ Владимира Путина — «понятие относительное». Он живет в государственной резиденции, а не в московской квартире, и там же работает. Поэтому, а также в силу занимаемой должности, рекомендации к москвичам от мэра Собянина к нему не имеют отношения, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент же живёт в государственных резиденциях. Он не живёт в своей квартире... Он живёт в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живёт, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — заявил 23 марта журналистам Песков.

Он также отметил, что просьбу градоначальника столицы о переходе на домашний режим для людей свыше 65 лет смогут выполнить, возможно, не все работники администрации президента. Однако решение перейти на дистанционную работу в АП обещали воспринимать с пониманием.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что москвичи старше 65 лет, а также те, у кого есть тяжелые хронические заболевания, обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также ограничения на передвижения коснутся школьников в период каникул. Им аннулируют льготы на проезд, чтобы они не проводили время, катаясь на общественном транспорте.

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Комментарии (4)

SNOW
Вождь конституцию под себя переписывает. Если надо, он не только указ Собянина, но и самого Собянина перепишет.
260569221
То есть пристёгиваться ремнём безопасности, когда он ехал на камазе тоже не распространяется?
pregatus
Путин реально выполняет критически важную функцию, это правда.

Мишустин попросил регионы последовать примеру Москвы. Санкт-Петербург тоже должен защитить своих пенсионеров. Очень надеюсь, что Беглов в кратчайшие сроки примет такое же решение.
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