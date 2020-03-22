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22.03.2020 21:08
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Ангела Меркель самоизолировалась после прививки от зараженного коронавирусом врача

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с врачом, который оказался заражен коронавирусом.

Об этом 22 марта сообщает Der Spiegel. Канцлер самоизолировалась после того, как положительный на Covid-19 диагноз был поставлен ее врачу. В пятницу, 20 марта, он делал Меркель прививку.

Ранее 65-летнего канцлера заметили в одном из берлинских супермаркетов, она купила четыре бутылки вина, пачку туалетной бумаги и продукты.

В Германии больны почти 25 тысяч человек. Меркель распорядилась не собираться больше чем по двое, исключая семьи.

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Комментарии (4)

gbg
Интересно, от чего в 65 лет чёрт дернул ее делать прививку?
Андрей Алексеев
узнала что возможно заразилась и пошла в магазин. Гениально
Sibir_5e4d67bbb7aea
знала. но пошла в маркет...
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