Ангела Меркель самоизолировалась после прививки от зараженного коронавирусом врача

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с врачом, который оказался заражен коронавирусом.



Об этом 22 марта сообщает Der Spiegel. Канцлер самоизолировалась после того, как положительный на Covid-19 диагноз был поставлен ее врачу. В пятницу, 20 марта, он делал Меркель прививку.



Ранее 65-летнего канцлера заметили в одном из берлинских супермаркетов, она купила четыре бутылки вина, пачку туалетной бумаги и продукты.



В Германии больны почти 25 тысяч человек. Меркель распорядилась не собираться больше чем по двое, исключая семьи.

