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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 13:14
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Подтверждать коронавирусный диагноз теперь смогут в 15 регионах России

О расширении географии диагностических исследований COVID-2019 в России заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщается 23 марта.

Помимо центра «Вектор» в Новосибирске, который пока что единственный обладает правом подтверждения коронавирусного диагноза, эту обязанность на себя возьмут Противочумный центр в Москве и региональные организации схожего профиля Роспотребнадзора еще в 14 регионах. На подготовку учреждений для выполнения поставленной задачи отводятся одна-две недели.

РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко также сообщает, что на данный момент в стране существует пять тест-систем для выявления COVID-2019. Соответствующие исследования проводят как государственные, так и частные организации. При этом заявки на регистрацию новых диагностических средств продолжают поступать в ведомство, подчеркнул Мурашко.

Напомним, по информации сайта «Стопкоронавирус.рф», в России официально подтверждены 438 случаев заболевания коронавирусом. Количество выздоровевших составляет 17 человек, а число смертей равно нулю. Под наблюдением врачей находятся более 72 тысяч жителей страны.

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Комментарии (1)

pregatus
Т.е. до этого времени всё-таки тесты нужно было возить со всей страны в Новосибирск. Какой кошмар!
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