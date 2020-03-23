Подтверждать коронавирусный диагноз теперь смогут в 15 регионах России

О расширении географии диагностических исследований COVID-2019 в России заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщается 23 марта.



Помимо центра «Вектор» в Новосибирске, который пока что единственный обладает правом подтверждения коронавирусного диагноза, эту обязанность на себя возьмут Противочумный центр в Москве и региональные организации схожего профиля Роспотребнадзора еще в 14 регионах. На подготовку учреждений для выполнения поставленной задачи отводятся одна-две недели.

