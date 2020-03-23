В Петербурге начали покупать квартиры онлайн из карантина

Коронавирус дал толчок развития дистанционным сервисам в недвижимости. Петербуржец, находящийся на домашнем карантине после возвращения из-за границы, на днях подписал дополнительное соглашение к договору долевого участия о покупке квартиры в жилом комплексе. Застройщик также подписал документ дистанционно с помощью электронной подписи (ЭЦП).

Как сообщили «Фонтанке» в «Группе «ЛСР» 23 марта, покупку квартиры, клиент совершил, не выходя из дома. После выбора квартиры на сайте или в приложении ее бронируют, затем подписывают документы с застройщиком в режиме онлайн, оплачивают госпошлину на портале госуслуг или с помощью онлайн-сервисов банков, дающих такую возможность. После зарегистрированный документ приходит на почту покупателю. В петербургских офисах продаж компании уже оформлено 49 электронных договоров, из них 26 — уже зарегистрированы.