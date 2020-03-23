В Европейской части России к концу рабочей недели ожидается до 15 градусов тепла в дневные часы, обещает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Благодарить надо мощнейший стационарный антициклон, установившийся над европейской территорией страны.



Прогноз Вильфанда публикуют 23 марта «Российская газета» и РИА Новости. Если сейчас центр Европейской части находится в холодной зоне антициклона, то в середине недели окажется в его центре, а во второй половине недели — в его западной части, где преобладают южные ветры. Благодаря интенсивным солнечным лучам температура воздуха к концу недели превысит норму на 5–6 градусов, например в Москве — до плюс 15 днём, но всё ещё морозно по утрам — около нуля.