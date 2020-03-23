В Европейской части России к концу рабочей недели ожидается до 15 градусов тепла в дневные часы, обещает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Благодарить надо мощнейший стационарный антициклон, установившийся над европейской территорией страны.
Прогноз Вильфанда публикуют 23 марта «Российская газета» и РИА Новости. Если сейчас центр Европейской части находится в холодной зоне антициклона, то в середине недели окажется в его центре, а во второй половине недели — в его западной части, где преобладают южные ветры. Благодаря интенсивным солнечным лучам температура воздуха к концу недели превысит норму на 5–6 градусов, например в Москве — до плюс 15 днём, но всё ещё морозно по утрам — около нуля.
«В Санкт-Петербурге будет гораздо веселее. Он сразу находится в тёплой части антициклона. Температурный фон там будет на три-четыре градуса выше, чем в Москве, а к концу недели температуры сравняются», — говорит Вильфанд.
Такой циклон, по словам синоптика, называют блокирующим. Зимой он обеспечил бы сильные морозы, до минус 30 градусов, в июле — 30-градусную жару. «Но так как он устанавливается сейчас и будет существовать в течение этой и, возможно, следующей недели, то будет наблюдаться повышение температуры. Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5–10 градусов, — отмечает глава Гидрометцентра. — <...> Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать».
Ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в Facebook написал, что во второй половине недели можно менять автомобильную резину на летнюю. Однако отметим, что лучше это сделать после того, как заморозки окончательно закончатся.