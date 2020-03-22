Спасатели тушат склад в Московском районе. Огонь захватил 200 квадратов
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Столб дыма заметили горожане в Московском районе Петербурга вечером 22 марта. О пожаре «Фонтанке» рассказали читатели, которые наблюдают его из окон на Киевской улице.
В городское МЧС сообщение о возгорании на Черниговской, 12 поступило в 20.15. Огонь охватил заброшенный склад. Площадь пожара составила 200 квадратов.
Столб дыма заметили горожане в Московском районе Петербурга вечером 22 марта. О пожаре «Фонтанке» рассказали читатели, которые наблюдают его из окон на Киевской улице.
В городское МЧС сообщение о возгорании на Черниговской, 12 поступило в 20.15. Огонь охватил заброшенный склад. Площадь пожара составила 200 квадратов.
В тушении задействовано 26 человек.