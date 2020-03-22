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22.03.2020 21:59
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Спасатели тушат склад в Московском районе. Огонь захватил 200 квадратов

Столб дыма заметили горожане в Московском районе Петербурга вечером 22 марта. О пожаре «Фонтанке» рассказали читатели, которые наблюдают его из окон на Киевской улице.

Фото: читатель Фонтанки Илья 

В городское МЧС сообщение о возгорании на Черниговской, 12 поступило в 20.15. Огонь охватил заброшенный склад. Площадь пожара составила 200 квадратов.

В тушении задействовано 26 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Dim22
Бада́евские скла́ды — склады имени А. Е. Бадаева в Ленинграде, логистический комплекс, объединявший товарную станцию железной дороги, склады и подведённые к ним пути грузового трамвая. Склады открыты в 1914 году промышленником и купцом С. И. Растеряевым[1]. Станция и склады находились в промышленной зоне, тяготеющей к Виндаво-Рыбинской железной дороге и Путиловской ветви, где занимали обширный участок площадью 27 га[1] к востоку от Забалканского проспекта, за Новодевичьим кладбищем и одноимённым монастырём, ограниченный Киевской улицей с севера и Черниговской улицей с востока.
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