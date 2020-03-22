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22.03.2020 18:40
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Игорь Шувалов пришел на совещание в маске и рассказал про социальную ответственность в метро

На совещание в российском правительстве бывший зампред, а ныне председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов пришел в черной маске. После вопроса министра сельского хозяйства Патрушева она легла на стопку с документами.

Диалог Шувалова с другими государственными деятелями перед совещанием 22 марта в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На записи слышно его разговор с Алексеем Кудриным, он начинается с предупредительного «Я не подхожу» и похвалы: «Но ты молодец». «Я не работаю всегда в маске. Люди многие ездят в метро. В метро в маске не ходят, приходят на работу» — попытался объяснить Шувалов. «А вы на совещании так же будете сидеть?» — обратился к нему министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Из следующих кадров следует, что маску председатель «ВЭБ.РФ» снял.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в администрации всех проверили на коронавирус, а Путин здоров, потому что регулярно появляется на встречах.

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Комментарии (3)

dimas062
В метро.... он его хоть видел метро.... лицемерие зашкаливает уже
260638651
Рекомендует ли ВОЗ повседневное ношение масок здоровым людям в условиях вспышки 2019-nCoV?

Нет. ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
krasnonosov
Предлагаю не ограничиваться маской, а еще и презерватив надевать, собираясь на работу.
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