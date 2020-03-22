Игорь Шувалов пришел на совещание в маске и рассказал про социальную ответственность в метро

На совещание в российском правительстве бывший зампред, а ныне председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов пришел в черной маске. После вопроса министра сельского хозяйства Патрушева она легла на стопку с документами.



Диалог Шувалова с другими государственными деятелями перед совещанием 22 марта в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На записи слышно его разговор с Алексеем Кудриным, он начинается с предупредительного «Я не подхожу» и похвалы: «Но ты молодец». «Я не работаю всегда в маске. Люди многие ездят в метро. В метро в маске не ходят, приходят на работу» — попытался объяснить Шувалов. «А вы на совещании так же будете сидеть?» — обратился к нему министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

