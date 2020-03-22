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22.03.2020 17:49
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На складе под Мурманском взорвался боеприпас. Ранены пятеро, двое в тяжелом состоянии

Взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода в Росляково под Мурманском вечером 22 марта. Вероятней всего, причиной стало нарушение техники безопасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В Росляково хранятся боеприпасы различного калибра, что именно взорвалось — пока неизвестно. Пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии, остальные в среднем.

По предварительным данным, взрыв произошел при погрузочно-разгрузочных работах. Все раненые — военнослужащие.

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