На складе под Мурманском взорвался боеприпас. Ранены пятеро, двое в тяжелом состоянии
Взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода в Росляково под Мурманском вечером 22 марта. Вероятней всего, причиной стало нарушение техники безопасности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В Росляково хранятся боеприпасы различного калибра, что именно взорвалось — пока неизвестно. Пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии, остальные в среднем.
По предварительным данным, взрыв произошел при погрузочно-разгрузочных работах. Все раненые — военнослужащие.