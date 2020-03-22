Под Уфой спецслужбами убит водитель, который вез в машине бомбу

Пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство нашли в машине уфимца, который отстреливался от сотрудников правоохранительных органов. Он был ликвидирован.



Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на национальный антитеррористический комитет. Попытка остановить водителя привела к его смерти накануне вечером в пригороде Уфы. Мужчина отстреливался от преследовавших его сотрудников и в итоге был убит. Есть основания полагать, что он готовил теракт — в салоне автомобиля нашли самодельную бомбу, готовую для применения.

