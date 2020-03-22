FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
78.04р84.16р
22.03.2020 13:28
2
Печать

Под Уфой спецслужбами убит водитель, который вез в машине бомбу

Пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство нашли в машине уфимца, который отстреливался от сотрудников правоохранительных органов. Он был ликвидирован.

Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на национальный антитеррористический комитет. Попытка остановить водителя привела к его смерти накануне вечером в пригороде Уфы. Мужчина отстреливался от преследовавших его сотрудников и в итоге был убит. Есть основания полагать, что он готовил теракт — в салоне автомобиля нашли самодельную бомбу, готовую для применения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
Странно, что в машине еще не нашли визитку Ходорковского.
SNOW
Ждём больше таких сообщений. Срочно нужны понятные простому человеку подтверждения происков врагов.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний