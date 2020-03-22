Восемнадцать человек доставлены в отделения после вечернего визита полиции в торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте В Петербурге 21 марта.



Оперативники пожаловали в один из самых популярных торговых центров Петербурга после девяти вечера. В рейде задействовали 70 сотрудников. На оказавшихся в распоряжении «Фонтанки» фотографиях видно, что осмотру подвергли несколько десятков человек, но в полицию забрали только 18 нарушителей миграционного режима.