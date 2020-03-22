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22.03.2020 00:02
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И семьдесят пришли за восемнадцатью. Причиной полицейского рейда в «Галерее» стала массовая драка

Восемнадцать человек доставлены в отделения после вечернего визита полиции в торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте В Петербурге 21 марта.

Оперативники пожаловали в один из самых популярных торговых центров Петербурга после девяти вечера. В рейде задействовали 70 сотрудников. На оказавшихся в распоряжении «Фонтанки» фотографиях видно, что осмотру подвергли несколько десятков человек, но в полицию забрали только 18 нарушителей миграционного режима.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Накануне сотрудники полиции вместе с ОМОНов совершили аналогичный визит в «Галерею», также зашли в расположенные поблизости кафе. В отделы полиции отправились 23 человека. Составлены четыре административных протокола о нарушении иностранными гражданами правил пребывания в РФ.

12 марта у «Галереи» сошлись в рукопашном бою уроженцы Узбекистана и Дагестана. Всего в конфликте, по оценкам очевидцев, приняли участие порядка 20 человек. Одного человека, 20 лет, увезли Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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