Почта России объяснила свое решение не отправлять корреспонденцию в 15 стран
Почта России прокомментировала остановку почтового сообщения с рядом стран. Инициатива исходила не от российской, а от принимающей стороны.
В число закрывших свои почты из-за пандемии стран вошли Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи, Мьянма, Эквадор.
«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19). Почта России возобновит прием отправлений в адрес данных стран, после снятия там ограничений», — рассказали «Фонтанке »в Почте России 21 марта.
Ранее на прекращение с 20 марта почтового сообщения с пятнадцатью странами обратили внимание читатели «Фонтанки».
В сообщении Почты России также напоминается, что «в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы», а «ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления».
По данным Всемирной организации здравоохранения на 21 марта, подтверждено 266 тысяч случаев заражения в 186 странах и территориях, более 11 тысяч летальных исходов. За сутки выявлены 32 тысячи заражений. Регионы-лидеры по количеству заболевших: Китай, Италия, Испания. В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 – в Петербурге. Выписаны по выздоровлению 16 человек.