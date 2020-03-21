Почта России объяснила свое решение не отправлять корреспонденцию в 15 стран

Почта России прокомментировала остановку почтового сообщения с рядом стран. Инициатива исходила не от российской, а от принимающей стороны.



В число закрывших свои почты из-за пандемии стран вошли Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи, Мьянма, Эквадор.

«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19). Почта России возобновит прием отправлений в адрес данных стран, после снятия там ограничений», — рассказали «Фонтанке »в Почте России 21 марта.