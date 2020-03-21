Серия мотивирующих плакатов появилась на строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве. Об этом 21 марта сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.



«Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду», — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

