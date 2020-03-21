«Закопаем вирус вместе с короной!» Дух строителей инфекционной больницы решили поддержать оригинальными мотиваторами
Серия мотивирующих плакатов появилась на строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве. Об этом 21 марта сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду», — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Поддерживать дух строителей решили в четырех вариантах. Все они выполнены в стилистике советских плакатов: так, на одном изображен мэр Сергей Собянин с призывом «Строители! Счет идет на минуты!»; на другом трактор давит инфекцию, что сопровождает подпись: «Закопаем вирус вместе с короной!»
В Новой Москве с 18 марта строится инфекционная больница для борьбы с коронавирусом. Комплекс рассчитан на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. Больницу оборудуют специальной системой обеззараживания воды и отходов. Комплекс расположен на расстоянии более 250 метров от прилежащих жилых домов, что больше необходимых по санитарным нормам 100 метров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, больница будет построена за месяц. Накануне «Роскосмос» показал, как стройка выглядит из космоса.