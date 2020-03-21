Бразильский «зенитовец» Малком готов сыграть за сборную России

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком рассказал, почему он допускает возможность смены спортивного гражданства на российское. В интервью сайту Foot Mercato в субботу, 21 марта, он заявил, что готов к такому повороту, но приоритет для него все равно — Бразилия.
«В начале сезона я сказал, что открыт для сборной России? Нет, я сказал, если из сборной Бразилии не позвонят мне, то почему бы и нет. Пока мой приоритет — Бразилия. Я бразилец, и я мечтаю играть за сборную своей страны. Но если это не сработает, то почему бы мне не сменить футбольное гражданство? Есть другие бразильцы, которые уже это сделали», — заявил Малком.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 млн евро. В матче 5-го тура чемпионата России против московского «Динамо» получил травму бедра, из-за чего пропустил шесть месяцев. В результате он сыграл в следующий раз только в феврале.