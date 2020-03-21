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21.03.2020 11:23
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В Выборге неизвестные выпустили 11 пуль по «Форду». В полиции сочли это хулиганством

В Выборгском районе Ленобласти неизвестные обстреляли автомобиль с человеком внутри. Как сообщает 21 марта 47news со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате инцидента пострадала только машина.

По данным издания, 20 марта около 8 часов вечера в местную полицию поступило сообщение о стрельбе возле 7-го дома по улице Большая Каменка в Выборге. По предварительной информации, трое неизвестных на автомобилях «Фольксваген Пассат» и «Шевроле Лачетти» из травматических пистолетов обстреляли «Форд», в котором находился 39-летний безработный местный житель. Повреждения получила только машина. Нападавшие скрылись, полицейские нашли на месте происшествия 11 гильз. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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