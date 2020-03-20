Из-за коронавируса МИД РФ продлит визу оказавшимся в России иностранцам

Иностранцы смогут задержаться в России в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса и отменой рейсов.

Консульский департамент МИД РФ 20 марта на своей странице сообщил, что срок российской визы могут продлить всем гржданам других государств, вне зависимости от цели их прибытия в РФ.

«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», - заявили в ведомстве.

