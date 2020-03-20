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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 21:08
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Из-за коронавируса МИД РФ продлит визу оказавшимся в России иностранцам

Иностранцы смогут задержаться в России в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса и отменой рейсов.

Консульский департамент МИД РФ 20 марта на своей странице сообщил, что срок российской визы могут продлить всем гржданам других государств, вне зависимости от цели их прибытия в РФ.

«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», - заявили в ведомстве.

Тем, кому виза не нужна, тоже продлят срок пребывания. То же самое касается иностранцев с ВНЖ.

Также возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, которые находятся на территории РФ. Трудовым мигрантам для получения новых разрешений не придётся выезжать из России.

Накануне МВД РФ объявило, что продлевает всем находящимся в РФ иностранцам срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса.

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