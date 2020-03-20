Из-за коронавируса МИД РФ продлит визу оказавшимся в России иностранцам
Иностранцы смогут задержаться в России в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса и отменой рейсов.
Консульский департамент МИД РФ 20 марта на своей странице сообщил, что срок российской визы могут продлить всем гржданам других государств, вне зависимости от цели их прибытия в РФ.
«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», - заявили в ведомстве.
Тем, кому виза не нужна, тоже продлят срок пребывания. То же самое касается иностранцев с ВНЖ.
Также возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, которые находятся на территории РФ. Трудовым мигрантам для получения новых разрешений не придётся выезжать из России.
Накануне МВД РФ объявило, что продлевает всем находящимся в РФ иностранцам срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса.