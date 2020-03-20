«Брызнем антисептиком на коронавирус». «Газпром» готов производить из газа «оружие» против коронавируса

«Газпром» готов в короткий срок запустить производство антисептиков из природного газа. Об этом сообщает вечером 20 марта пресс-служба компании.

Наличие антисептиков и разработка вакцины, уверены в холдинге, - это главные факторы в сражении с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в компании, из газа можно вырабатывать различные производные, и они могут лечь в основу дешевых и эффективных антисептиков.

«Такое производство на заводах "Газпрома" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах. Брызнем антисептиком на коронавирус», - заявили в холдинге.