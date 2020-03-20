«Брызнем антисептиком на коронавирус». «Газпром» готов производить из газа «оружие» против коронавируса
«Газпром» готов в короткий срок запустить производство антисептиков из природного газа. Об этом сообщает вечером 20 марта пресс-служба компании.
Наличие антисептиков и разработка вакцины, уверены в холдинге, - это главные факторы в сражении с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в компании, из газа можно вырабатывать различные производные, и они могут лечь в основу дешевых и эффективных антисептиков.
«Такое производство на заводах "Газпрома" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах. Брызнем антисептиком на коронавирус», - заявили в холдинге.
К 20 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру подтверждено более 255 тысяч случаев заражения коронавирусом, 10 444 человека умерли. Только в Италии за последние сутки вирус убил 627 человек.
В Петербурге 20 марта стало известно о четырёх новых пациентках, ставших жертвами пандемии COVID-19. Всего в Северной столице уже выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции. Два человека выписаны, остальные размещены в инфекционных боксах.
Все последние данные по коронавирусу в Северной столице и в мире читайте в трансляции «Фонтанки».