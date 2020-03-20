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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 20:47
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«Брызнем антисептиком на коронавирус». «Газпром» готов производить из газа «оружие» против коронавируса

«Газпром» готов в короткий срок запустить производство антисептиков из природного газа. Об этом сообщает вечером 20 марта пресс-служба компании.

Наличие антисептиков и разработка вакцины, уверены в холдинге, - это главные факторы в сражении с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в компании, из газа можно вырабатывать различные производные, и они могут лечь в основу дешевых и эффективных антисептиков.

«Такое производство на заводах "Газпрома" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах. Брызнем антисептиком на коронавирус», - заявили в холдинге.

К 20 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру подтверждено более 255 тысяч случаев заражения коронавирусом, 10 444 человека умерли. Только в Италии за последние сутки вирус убил 627 человек.

В Петербурге 20 марта стало известно о четырёх новых пациентках, ставших жертвами пандемии COVID-19. Всего в Северной столице уже выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции. Два человека выписаны, остальные размещены в инфекционных боксах.

Все последние данные по коронавирусу в Северной столице и в мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Ref
В аптеки медицинский спирт в ёмкостях 100 мл. с брызгалкой - вот решение проблем. Хоть на руки, хоть на ручку двери или кнопки домофона. Но есть акцизы. запретительные акты, многие кормятся с продажи алкоголя...
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