Вероника Скворцова: Вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывают получить первые результаты исследований вакцины от коронавируса к июню 2020 года. А через 11 месяцев препарат будет готов к использованию.



Об этом 20 марта порталу «Будущее России. Национальный проекты» рассказали в пресс-службе ФМБА,



«Первые результаты испытаний вакцины против 2019-nCoV планируется получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года. Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев. <…> Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — цитирует пресс-служба слова главы ФМБА России Вероники Скворцовой.

