После студентов Политех покидает персонал. Первыми работать из дома начнут сотрудники из группы риска

Как сообщает СПбПУ 20 марта, приказ о переводе на дистанционную работу накануне подписал ректор вуза Андрей Рудской. По его словам, нововведение вызвано необходимостью обеспечить здоровье сотрудников. Первыми от ежедневных поездок в университет руководство освободило группу риска: персонал старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет. Кроме того, в категорию дистанционных работников включили тех, кто воспитывает детей школьного и дошкольного возраста

«Меры против распространения коронавируса применяются везде, в том числе в школах и детских садах. Наши сотрудники столкнулись с проблемой, что им просто не с кем оставить своих детей дома. Поэтому родителям с детьми мы также предоставили возможность работать удаленно», — объяснил Рудской.



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