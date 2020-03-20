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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 13:46
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Правительство разрешит частным медицинским службам тестировать россиян на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание, на котором решалось, разрешить или нет частным лабораторным компаниям запускать массовое тестирование на коронавирус нового типа. Эту информацию 20 марта «Фонтанке» подтвердил источник в одной из компаний, лидирующих на лабораторном рынке.

Собеседник рассказал, что на совещание были приглашены представители компаний «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест». Компаниям, представители которых приняли участие в совещании, выдали для пробы тест-системы центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее «Фонтанка» писала, что частные медицинские центры имеют необходимое оборудование и специалистов для массового тестирования людей на COVID-19. После компания «Инвитро» объявила, что в течение месяца запустит платное тестирование на коронавирус, а компания «Рош» обратилась за регистрацией своей тест-системы. Пока что для диагностики коронавируса в России используются только тест-системы, разработанные «Вектором».

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Комментарии (2)

житель города П.
Как всегда хорошее в одном флаконе с плохим. То, что стало больше возможностей проверить большее количество людей на Covid-19 - это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО И ПРАВИЛЬНО! Но то что при этом будут использоваться те же тесты что и ранее - это как то не внушает радости.
efela
а заменить дремучие тесты на эффективные они не планируют?
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