Правительство разрешит частным медицинским службам тестировать россиян на коронавирус
Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание, на котором решалось, разрешить или нет частным лабораторным компаниям запускать массовое тестирование на коронавирус нового типа. Эту информацию 20 марта «Фонтанке» подтвердил источник в одной из компаний, лидирующих на лабораторном рынке.
Собеседник рассказал, что на совещание были приглашены представители компаний «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест». Компаниям, представители которых приняли участие в совещании, выдали для пробы тест-системы центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ранее «Фонтанка» писала, что частные медицинские центры имеют необходимое оборудование и специалистов для массового тестирования людей на COVID-19. После компания «Инвитро» объявила, что в течение месяца запустит платное тестирование на коронавирус, а компания «Рош» обратилась за регистрацией своей тест-системы. Пока что для диагностики коронавируса в России используются только тест-системы, разработанные «Вектором».