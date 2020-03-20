Правительство разрешит частным медицинским службам тестировать россиян на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание, на котором решалось, разрешить или нет частным лабораторным компаниям запускать массовое тестирование на коронавирус нового типа. Эту информацию 20 марта «Фонтанке» подтвердил источник в одной из компаний, лидирующих на лабораторном рынке.



Собеседник рассказал, что на совещание были приглашены представители компаний «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест». Компаниям, представители которых приняли участие в совещании, выдали для пробы тест-системы центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

