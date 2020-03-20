Функционера из психдиспансера в Красном Селе задержали по подозрению во взятке и превышении должностных полномочий. В деле откаты на 5 млн

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, оба уголовных дела были возбуждены Следственным комитетом в Красносельском районе накануне. По версии следствия, чиновник вписал в карточку одного из пациентов информацию, которая привела к нарушению его прав и интересов. Зато замдиректора ПНИ, считают следователи, соблюдал свои. За 5,5 млн рублей он якобы обеспечил контракт на поставку продуктов для одной из коммерческих фирм.

Заместитель директора по медицинской части психоневрологического диспансера № 9 в Красносельском районе Петербурга Дмитрий Могилевский задержан по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В его приемной сообщили, что сегодня замдиректора «в комитете» и на работе не появится, а с понедельника он «скорее всего, в отпуске».



В базе «Спарк» Дмитрий Могилевский числится совладельцем клиники «Медика», управляющая компания которой — ООО «Экомед». Эта организация с доходом за 2018 год в 111 млн рублей выигрывает госконтракты на медосмотры школьников.



Меру пресечения задержанному пока не избирали.

