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20.03.2020 09:30
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Домашний интернет почувствовал тяжесть удалёнки — сети могут не справиться с нагрузкой

Из-за массового перехода офисных сотрудников на удалённую работу в связи с распространением коронавируса резко увеличилось количество подключений домашнего интернета в Москве. Домашние сети могут не выдержать возросшей нагрузки, опасаются эксперты.

Как пишут 20 марта «Ведомости», по данным московских операторов, с понедельника по четверг было подключено на 20–24% больше подписчиков, чем обычно, преимущественно в спальных районах. В регионах также зафиксирован рост — на 17%.

Раньше фиксированный интернет-трафик «уходил» утром из спальных районов в зоны деловой активности Москвы, но сейчас офисных сотрудников на рабочих местах осталось немного, говорят участники рынка. Домашние сети, по их мнению, местами близки к предельным нагрузкам. Они созданы с расчётом на то, что будут использоваться не всеми клиентами сразу, и если рост продолжится, то подписчики перестанут «помещаться» в них.

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Комментарии (3)

мухомор
Работающие на удалёнке используют RDP, VNC или ICA в зависимости от внутренней инфраструктуры.
Нагрузка на современные сети от них смехотворная.
А вот школотроны севшие в игры и стримминговые сервисы, вот они могут просадить прилично.
alexadmin
Надо срочно скачать все кино для просмотра на ближайшие 3 месяца, иначе сети не выдержат и придется смотреть 1 канал!
MICHAEL
В правительсво выбрали самых "умных"...Или им все "по"? Идите,люди,на "удаленку"...А студенты,школьники,карантинники и др.временно свободные г-не сели в сеть,царьки не додумали...
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