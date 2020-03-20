Домашний интернет почувствовал тяжесть удалёнки — сети могут не справиться с нагрузкой

Из-за массового перехода офисных сотрудников на удалённую работу в связи с распространением коронавируса резко увеличилось количество подключений домашнего интернета в Москве. Домашние сети могут не выдержать возросшей нагрузки, опасаются эксперты.



Как пишут 20 марта «Ведомости», по данным московских операторов, с понедельника по четверг было подключено на 20–24% больше подписчиков, чем обычно, преимущественно в спальных районах. В регионах также зафиксирован рост — на 17%.

Раньше фиксированный интернет-трафик «уходил» утром из спальных районов в зоны деловой активности Москвы, но сейчас офисных сотрудников на рабочих местах осталось немного, говорят участники рынка. Домашние сети, по их мнению, местами близки к предельным нагрузкам. Они созданы с расчётом на то, что будут использоваться не всеми клиентами сразу, и если рост продолжится, то подписчики перестанут «помещаться» в них.