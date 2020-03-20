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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 08:40
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В Роскачестве рассказали, что смоет с рук коронавирус. И это не водка

Дезинфекции рук с помощью спиртовых растворов по крепости меньше 60 градусов не эффективна. Тем более если рядом есть вода и мыло.

Эксперты Роскачества со ссылкой на европейских коллег 20 марта объяснили, что дезинфекция рук с помощью антисептиков ничуть не эффективней, чем вода и мыло. Исследования показывают, что различные растворы защищают от инфекций с той же, а порой и меньшей, степенью, что и классический способ очищения рук.

Если же возможности помыть руки нет, то в Роскачестве советуют использовать антисептики с концентрацией спирта не менее 60 процентов. Водка, отмечают эксперты, не подойдет - по ГОСТу в ней не больше 56%.

На 20 марта в мире от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек. Больше 245 тысяч официально заболели в разных частях мира.

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Комментарии (1)

Cashmare
"а британские ученые установили, что если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у нее нет дна" (ц)
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