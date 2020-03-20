В Роскачестве рассказали, что смоет с рук коронавирус. И это не водка

Дезинфекции рук с помощью спиртовых растворов по крепости меньше 60 градусов не эффективна. Тем более если рядом есть вода и мыло.



Эксперты Роскачества со ссылкой на европейских коллег 20 марта объяснили, что дезинфекция рук с помощью антисептиков ничуть не эффективней, чем вода и мыло. Исследования показывают, что различные растворы защищают от инфекций с той же, а порой и меньшей, степенью, что и классический способ очищения рук.



Если же возможности помыть руки нет, то в Роскачестве советуют использовать антисептики с концентрацией спирта не менее 60 процентов. Водка, отмечают эксперты, не подойдет - по ГОСТу в ней не больше 56%.

