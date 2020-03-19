На Украине третья смерть от коронавируса

Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине.

Как сообщает 112. Украина со ссылкой на министерство здравоохранения страны, в Ивано-Франковске умерла женщина, госпитализированная только накануне.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - сказано в сообщении.



Таким образом, по состоянию на вечер четверга общее количество случаев нового коронавируса в стране увеличилось до 22, из них летальных три, трое больных официально госпитализированы в Киеве.

