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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 22:35
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На Украине третья смерть от коронавируса

Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине.

Как сообщает 112. Украина со ссылкой на министерство здравоохранения страны, в Ивано-Франковске умерла женщина, госпитализированная только накануне.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - сказано в сообщении.

Таким образом, по состоянию на вечер четверга общее количество случаев нового коронавируса в стране увеличилось до 22, из них летальных три, трое больных официально госпитализированы в Киеве.

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Комментарии (3)

kurilopitek
надо срочно увеличить помощь беженцам и размер пособий, дать гражданство и квартиры вне очереди, после киргизов
alex-un
А бандеровский пропагондон Слава Ковтун на ток-шоу Соловьева утверждал, что на Украине всего лишь один случай заражения короновирусом, а смертей нет вовсе.
lexus
А ей было 56 лет пишут. И вроде она быстро обратилась к врачу.
Давайте соблюдать карантин. Зачем напрасные жертвы, даже если этот вирус не такой опасный как некоторые говорят.
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