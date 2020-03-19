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19.03.2020 22:10
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Рубль отыгрывается на бирже

Курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже укрепился на 2,9% к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 21:47 мск 19 марта, американская валюта торгуется на уровне 78,8 рубля.

Евро снижается на 4,78% - до 84 рублей.

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Комментарии (4)

Михаил Бураков
Доллар рухнул!
Nationalverrater_2
Какое щщястье ! Трепещи, зелёная резная пустая бумага ! 86% патриоты!Вынайте вражью напасть из матрацев и жгите её на площадях публичнооо !
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